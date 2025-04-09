Среда, 9 Апреля 2025 14:45

АрмИнфо. В Москве отслеживают ситуацию в армяно-азербайджанском приграничье. Об этом 9 апреля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Также видели соответствующие сообщения в СМИ. Подтверждаем наш призыв к Баку и Еревану проявлять сдержанность, предпринимать шаги по деэскалации напряженности, избегать действий чреватых деградацией обстановки. Все возникающие вопросы необходимо решать мирным, политико-дипломатическим путем", - сказала Захарова.

При этом она сообщила о готовности российской стороны содействовать Еревану и Баку в преодолении остающихся противоречий для выхода на подписание мирного договора, а также в разблокировании транспортных и экономических коммуникаций, делимитации границы и решения гуманитарных вопросов в соответствии с комплексом трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

Отметим, что азербайджанская сторона на протяжении уже месяца систематически обвиняет армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня. При этом, жители армянских приграничных сел жалуются на постоянную стрельбу со стороны азербайджанских ВС. Независимые эксперты склонны считать, что таким образом азербайджанская сторона готовит почву для очередной агрессии в отношении Армении.