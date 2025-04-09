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АрмИнфо. В Москве отслеживают ситуацию в армяно-азербайджанском приграничье. Об этом 9 апреля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Также видели соответствующие сообщения в СМИ. Подтверждаем наш призыв к Баку и Еревану проявлять сдержанность, предпринимать шаги по деэскалации напряженности, избегать действий чреватых деградацией обстановки. Все возникающие вопросы необходимо решать мирным, политико-дипломатическим путем", - сказала Захарова.
При этом она сообщила о готовности российской стороны содействовать Еревану и Баку в преодолении остающихся противоречий для выхода на подписание мирного договора, а также в разблокировании транспортных и экономических коммуникаций, делимитации границы и решения гуманитарных вопросов в соответствии с комплексом трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.
Отметим, что азербайджанская сторона на протяжении уже месяца систематически обвиняет армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня. При этом, жители армянских приграничных сел жалуются на постоянную стрельбу со стороны азербайджанских ВС. Независимые эксперты склонны считать, что таким образом азербайджанская сторона готовит почву для очередной агрессии в отношении Армении.
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|В Армении обсуждены вопросы сотрудничества с НАТО
|Температура воздуха в Армении существенно понизится, в горных районах выпадет снег
|Москва и Баку сверили часы по повестке двустороннего сотрудничества
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В МВД Армении состоялась встреча со второй экспертной миссией ЕС в рамках диалога по либерализации визового режима
|Саксония-Анхальт готова углубить отношения с Арменией в культурной сфере
|В МОНКС утвердили программу мероприятий к 150-летию Аветика Исаакяна
|НПО Арцаха потребовали от МИД Армении публично подтвердить продвижение прав арцахцев в качестве внешнеполитического приоритета
|Комиссия по телевидению и радио: Мы в очередной раз утверждаем, что в общественном мультиплексе не должно быть иностранных вещателей
|"Родина": Сотрудничество с правящей партией "Гражданский договор" исключено в любом формате
|В МИД Армении потребовали от Pastinfo и перепечатавших его материал СМИ публично опровергнуть информацию о встрече Мирзоян с азербайджанской делегацией в Эмиратах
|В Афинах отметили 70-летие университета "Айказян"
|Спикер НС и посол Кипра обсудили региональные события
|Полномочия депутата НС Вилена Габриеляна прекращены
|Армянский Патриарх Константинополя подверг резкой критике мэра Болу за ненавистнические речи в адрес армян
|Главы МИД Азербайджана и Израиля обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс
|В Армении детским спортивным школам будут присваиваться имена олимпийских чемпионов и чемпионов мира
|Армения по-прежнему привержена укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе - Акоп Аршакян
|Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
|Дженнифер Лопес даст большой концерт в Армении
|Эксперт по инфобезопасности: От имени посла ЕС около 50 представителей гражданского общества в Армении подверглись фишинговой атаке
|Арестован чиновник мэрии Еревана
|Тигран Хачатрян: Потратив пенсионные накопления сегодня, <завтра> арцахцы лишатся пенсионных выплат
|В 2026 году 85% детей в возрасте от 3 до 5 лет будут вовлечены в систему дошкольного образования
|Правоохранители Армении пресекли ввоз из ИРИ наркотика <метамфетамин> весом около 12 кг
|В Европарламенте выражают надежду на скорое подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном
|Возможно с апреля 2025 года будет запущена новая программа поддержки перемещенных из Арцаха - Тигран Хачатрян
|Глава Минздрава Армении прокомментировала ДТП с участием кареты скорой помощи, унесшей жизнь врача
|Программа помощи переселенцам из Нагорного Карабаха препятствует реализации долгосрочной программы помощи - вице-премьер РА
|Генсек офиса омбудсмена Армении обсудила с заместителем представителя УКВБ ООН проблемы насильственно перемещенных арцахцев
|Комиссар СЕ высказался за возвращение арцахцев в свои дома
|Жители села Прошян вновь вышли на акцию, протестуя против подорожания транспортных услуг
|Инфоштаб Арцаха призвал власти Армении прекратить спекуляций документом, которого никогда не было в арцахском правовом поле
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