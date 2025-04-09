Среда, 9 Апреля 2025 12:30

АрмИнфо. В МИД Армении отреагировали на требования Азербайджана предоставить карты минных полей.

Так, пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян комментируя требования Баку предоставить карты минных полей, напомнила, что Ереван, подчеркивая важность решения гуманитарных вопросов в 2021 года в одностороннем порядке предоставила Азербайджану 972 реестра минных полей без предварительных условий.

По ее словам, более того, оставаясь приверженной принципам сотрудничества по гуманитарным вопросам, Армения в начале 2024 года составила на основе запросов и передала Азербайджану новые реестры минных полей.

"Азербайджан постоянно ставит под сомнение точность этих карт, несмотря на наши неоднократные заявления о том, что лучших или более точных карт нет. Армения, как ранее, так и сейчас, готова проверить точность этих карт с привлечением международных экспертов.

Мы хотели бы добавить, что Международный суд ООН однозначно отклонил ходатайство о применении временной меры против Армении, в котором Азербайджан обвинил Армению в минной деятельности", - подчеркнула Бадалян.

Отметим, что азербайджанская сторона периодически требует от Армении карты минных полей. В Ереване же заявляют, что передали Баку всё, что у них было.