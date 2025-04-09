Среда, 9 Апреля 2025 11:49

АрмИнфо. Попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе не увенчаются успехом. Как сообщают азербайджанские СМИ, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме в Университете АДА.

По его словам, подписание Азербайджаном деклараций о стратегическом партнерстве со многими странами позволило ему играть важную роль в качестве географического, политического, экономического и транспортного моста между регионом Центральной Азии и Европой.

Алиев добавил, что страны, желающие наладить сотрудничество на Южном Кавказе, понимают, что им не удастся обойти Азербайджан. "Хотя в Европе есть и те, кто предпочел бы отделить Азербайджан не только от этого процесса, но и провести разделительные линии на Кавказе, особенно на Южном Кавказе. Но эти попытки не увенчаются успехом", - заявил он.