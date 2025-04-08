Вторник, 8 Апреля 2025 13:06

АрмИнфо. Начальник управления коммунального хозяйства мэрии Еревана Арсен Кароян арестован на 2 месяца. Об этом сообщили в Антикоррупционном суде.

Ранее, 4 марта Кароян был задержан по предполагаемому делу о взяточничестве. Однако ходатайство о заключении Карояна под стражу не было удовлетворено, в его отношении были применены такие меры пресечения, как административный надзор, денежный залог и обязательство не покидать место жительства.

Месяцем ранее правоохранительные органы задержали восемь сотрудников мэрии, четверо из которых впоследствии были арестованы.