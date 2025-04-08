Вторник, 8 Апреля 2025 11:54

АрмИнфо. Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян прокомментировала ДТП с участием кареты скорой помощи, унесшей жизнь врача.

"Сегодня рано утром произошел печальный инцидент. В Ереване бригада скорой помощи попала в аварию при исполнении своих профессиональных обязанностей. К сожалению, врач скончалась. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким доктора Казарян.

Медсестре сделали операцию, в настоящее время ее состояние оценивается как тяжелое", - сообщила Аванесян на своей странице в Фейсбук. Трагический инцидент на своей странице в Facebook прокомментировал и пресс- секретарь мэрии Еревана Айк Костанян, который представил детали ДТП. "8 апреля около 6:00 утра на улице Таманцинери в Ереване машина скорой помощи выехала с проезжей части и врезалась в электрический столб. В результате ДТП три человека были доставлены в больницу.

К сожалению, в результате аварии погиб врач, находившийся рядом с водителем. С сожалением отмечаю, что врач не был пристегнут ремнем безопасности, в результате чего получил тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью", - написал Костанян.

Заметим, что в последний период кареты скорой помощи становятся участником ДТП на дорогах страны. Причина в том, что они зачастую нарушают правило дорожного движения, не удостоверившись в безопасности пути. Зачастую, кареты скорой помощи, выскочившие на встречную полосу или на перекресток, застают врасплох водителей автомобилей, едущих в соответствии с правилами ПДД.