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АрмИнфо. Жители села Прошян вновь вышли на акцию, протестуя против подорожания транспортных услуг.
Перекрыв с утра 8 апреля трассу Ереван-Аштарак, они вновь потребовали возвращения на маршрут автобуса N25, который обсуживался ЗАО "Ереванский автобус". За пользование данным видом услуг местные жители платили столько же, сколько и пассажиры в Ереване - вначале 100 драм, а теперь 150 драм. Однако с передачей права на обслуживание маршрута компании "Мульти Транспорт" местные жители теперь вынуждены платить 200 драм, что их никак не устраивает. Они потребовали от мэра Еревана Тиграна Авиняна вернуть на маршрут автобус N25 c прежним тарифом за проезд. Протестующие заявили о своем праве на свободное передвижение, и о праве на выражение своего протеста против подорожания.
На место акции прибыли представители спецназа ("красные береты") и патрульной службы. Тем не менее, к настоящему моменту дорога продолжает оставаться заблокированной.
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|Эксперт по инфобезопасности: От имени посла ЕС около 50 представителей гражданского общества в Армении подверглись фишинговой атаке
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|Правоохранители Армении пресекли ввоз из ИРИ наркотика <метамфетамин> весом около 12 кг
|В Европарламенте выражают надежду на скорое подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном
|Возможно с апреля 2025 года будет запущена новая программа поддержки перемещенных из Арцаха - Тигран Хачатрян
|Глава Минздрава Армении прокомментировала ДТП с участием кареты скорой помощи, унесшей жизнь врача
|Программа помощи переселенцам из Нагорного Карабаха препятствует реализации долгосрочной программы помощи - вице-премьер РА
|Генсек офиса омбудсмена Армении обсудила с заместителем представителя УКВБ ООН проблемы насильственно перемещенных арцахцев
|Комиссар СЕ высказался за возвращение арцахцев в свои дома
|Жители села Прошян вновь вышли на акцию, протестуя против подорожания транспортных услуг
|Инфоштаб Арцаха призвал власти Армении прекратить спекуляций документом, которого никогда не было в арцахском правовом поле
|Землетрясение в Нагорном Карабахе ощущалось и в Армении
|Посольство Армении в Эфиопии опубликовало средневековую рукопись из Египта на армянском языке
|Лавров рассказал послам стран Евразии о рисках для стабильности Южного Кавказа и Центральной Азии
|Армения приглашает Азербайджан присоединиться к важному шагу на пути к мирному и процветающему будущему - Аршакян
|В МИД Великобритании рекомендовали своим гражданам воздерживаться от поездок на юго-запад Азербайджана из-за "напряженности между Ереваном и Баку"
|Исполком РПА: Действующее руководство Армении с 2018 года проводит предательскую политику отказа от решения арцахской проблемы
|Посол Армении и евродепутат обсудили последние процессы на Южном Кавказе
|Глава МОНКС Армении и спецпредставитель президента России обсудили возможности расширения армяно-российского культурного сотрудничества
|СНБ Армении закрыла официальные сайты госучреждений Арцаха
|Родители пропавших без вести армянских военнослужащих провели молчаливую акцию у здания правительства Армении
|ОАЭ поддерживает усилия Армении по установлению мира в регионе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Япония готова оказать содействие перемещенным из Нагорного Карабаха
|Всеармянский совет дипломатов: МИД Армении своим спекулятивными заявлениями по Арцаху помогает Азербайджану избежать ответственности
|Правозащитник: Нубарашеская тюрьма - логово насилия и она должна быть закрыта
|Гор Асрян покинул должность замглавы Лорийской области Армении
|Президент РА: Армения готова к переговорам по созданию СП, обмену опытом и технологиями
|Россотрудничество планирует открыть три новых филиала на территории Армении - Примаков
|В июне ЕС представит Армении план действий по либерализации визового режима - МВД РА
|Посол Армении принял участие во встрече с Лавровым в МИД России
|В ереванском офисе ЮНФПА сообщили о снижении уровня материнской смертности в Армении
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|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
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|Армянский политолог: В условиях бомбардировок, разрушений и геноцида мышление становится ключевым фактором для формирования путей спасения
|Проблемой освобождения армянских военнопленных должен заниматься МИД РА, а не гражданские активисты - "Айакве"
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