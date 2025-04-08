Вторник, 8 Апреля 2025 11:27

АрмИнфо. Жители села Прошян вновь вышли на акцию, протестуя против подорожания транспортных услуг.

Перекрыв с утра 8 апреля трассу Ереван-Аштарак, они вновь потребовали возвращения на маршрут автобуса N25, который обсуживался ЗАО "Ереванский автобус". За пользование данным видом услуг местные жители платили столько же, сколько и пассажиры в Ереване - вначале 100 драм, а теперь 150 драм. Однако с передачей права на обслуживание маршрута компании "Мульти Транспорт" местные жители теперь вынуждены платить 200 драм, что их никак не устраивает. Они потребовали от мэра Еревана Тиграна Авиняна вернуть на маршрут автобус N25 c прежним тарифом за проезд. Протестующие заявили о своем праве на свободное передвижение, и о праве на выражение своего протеста против подорожания.

На место акции прибыли представители спецназа ("красные береты") и патрульной службы. Тем не менее, к настоящему моменту дорога продолжает оставаться заблокированной.