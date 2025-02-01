Суббота, 1 Февраля 2025 12:15

АрмИнфо. Если правительством Армении будут предприняты еще более существенные шаги, нацеленные на окончательный разрыв союзнических отношений с Россией, это едва ли принесет существенные выгоды даже в краткосрочной перспективе, но в уже в среднесрочной перспективе может создать стратегические риски для национальной безопасности Армении и существования современной армянской государственности. Об этом говорится в аналитическом докладе Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук "Внешняя политика Армении на перепутье: кризис многовекторности".

Его авторы отмечают, что недооценка вероятности решительных действий геополитических противников Армении, а также переоценка способности Европейского Союза и НАТО обеспечить ее безопасность, в сочетании с полным игнорированием социально-экономических последствий подобных решений, может привести к самым фатальным последствиям. "Выбор в пользу дальнейшего развития на базе собственного культурно-исторического наследия и многовекового позитивного опыта отношений с Россией способен открыть для Республики Армения перспективу сохранения суверенитета, международно- политической субъектности, обеспечения безопасности и активного участия в строительстве процветающей и безопасной Евразии. Для России невыгодно дальнейшее ухудшение отношений с Арменией, однако ее интересам не соответствует и сохранение нынешней ситуации саботажа деятельности ОДКБ на всех направлениях и ее дальнейшей дискредитации "замороженным" участником. Армянское руководство начало сворачивать отношения с Россией и ОДКБ в политической и военно-технической сфере и всемерно наращивать партнерство с США, ЕС и НАТО с 2022 г. В марте 2023 г. премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что ОДКБ сама "вольно или невольно выходит из республики". Затем правительство Армении отказалось проводить в стране запланированные ранее учения Организации. Ереван не стал использовать армянскую квоту для занятия поста заместителя генерального секретаря ОДКБ и отозвал представителя РА при организации. 24 ноября 2023 г. Армения впервые не приняла участия в ежегодном саммите ОДКБ. В дальнейшем армянское руководство стало бойкотировать все мероприятия Организации. В феврале 2024 г. Пашинян официально заявил о "замораживании" членства Армении в ОДКБ. Условием возврата в организацию стало требование однозначно осудить действия Азербайджана как "агрессора" в ходе имевших место в 2022-2023 гг. приграничных инцидентов и в полной мере выполнить свой союзнический долг по отношению к Армении как "жертве агрессии". Такой ход правительства Пашиняна был заведомо рассчитанным на решение внутренних политико-пропагандистских задач - в Ереване прекрасно понимали, что, кроме России, в ОДКБ входят другие государства, каждое из которых имеет свою историю торгово-экономических и политических связей с Азербайджаном. Но даже в этих условиях ОДКБ выступило с рядом предложений о мерах по нормализации ситуации - отправка на границу миссии наблюдателей ОДКБ, посредничество при переговорах между Ереваном и Баку. Однако и эти предложения были отвергнуты армянским руководством. Сотрудничество с Россией в военно-технической сфере и в области безопасности также было минимизировано", - отмечается в докладе.

Его авторы указывают на то, что устав ОДКБ не предусматривает "замораживания" членства в Организации по воле одного из государств-членов. Прекращение участия в мероприятиях, бойкот работы руководящих органов и прекращение финансирования ОДКБ со стороны Армении нарушают Устав организации. Статья 19-я фиксирует право государств-членов выйти из Организации и определяет следующий порядок его оформления: официальное уведомление о выходе не позднее, чем за 6 месяцев до даты выхода, урегулирование своих обязательств в рамках Организации и утверждение прекращения членства Советом коллективной безопасности ОДКБ. 20-я статья предусматривает, что в случае невыполнения государством-членом положений Устава ОДКБ, решений Совета и принятых в их исполнение решений других органов Организации Совет может принять решение о приостановке его участия или исключении из ОДКБ.

"Долгое время ситуация продолжает оставаться неопределенной: российское руководство и представители ОДКБ в своих официальных заявлениях продолжают рассматривать Армению как полноправного члена, но призывают ее руководство сделать свой "окончательный выбор" по поводу сохранения членства или выхода из организации. В июне 2024 г. министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян заявил о развитии отношений Армении с США до уровня "стратегического партнерства". А 14 января 2025 г. он и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали Хартию о стратегическом партнерстве США и Армении. Подобный документ уже подписывался США с Грузией (в 2009 г.) и с Украиной (в 2021 г.). Грузия заключала это соглашение в январе 2009 г. на пике противостояния администрации Михаила Саакашвили с Россией, после спровоцированной официальным Тбилиси пятидневной войны августа 2008 г. Киев, подписавший такое соглашение в 2021 г. давно проводил открытую антироссийскую политику. Армения же формально остается союзником РФ - не только в рамках ОДКБ, но и по условиям Договора о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 г. Между тем, Хартия не предоставляет Еревану существенных гарантий безопасности и ограничивается обещаниями продолжать контакты, обеспечить участие армянских военных в образовательных программах и т.п. Подписание данного документа имело для уходящей администрации США и нынешнего правительства Армении в первую очередь политико-идеологическое значение. Администрация Дональда Трампа может сформулировать новые подходы на Южном Кавказе и в отношениях с Россией. Понимая это, правительство Пашиняна предпочло показать населению Армении, что нашло вместо России и ОДКБ новых потенциальных гарантов безопасности в лице США и НАТО", - говорится в докладе.

Между тем, продолжили его авторы, позиции стран Евросоюза и НАТО по поводу армяно-азербайджанских отношений существенно разнятся, о чем не любят упоминать в Ереване. Девять государств- членов ЕС и Альянса (Венгрия, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Болгария, Словакия, Чехия и Италия) выражают поддержку политики Баку и подписали документы о стратегическом партнерстве с Азербайджаном. Лишь три государства ЕС (Франция, Греция, Кипр), связывающие позиции и действия Азербайджана с интересами Турции, содействуют перевооружению армянской армии и демонстрируют готовность политически поддержать Армению. Однако очевидно, что эти государства, в случае прямого армяно­азербайджанского военного столкновения не смогут выступить в качестве надежных гарантов безопасности Армении. Их действия лишь убеждают Анкару и Баку в способности решить "армянскую проблему" силовым путем при наличии благоприятной ситуации. Предпосылки для этого могут сложиться в случае официального выхода из ОДКБ и ликвидации российского военного присутствия в Армении, уже в ближайшие годы", - сказано в документе.