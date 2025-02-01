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 Суббота, 1 Февраля 2025 12:03
Александр Аванесов

Депутат НС: Нельзя вести "базар" с гражданами Армении

Депутат НС: Нельзя вести "базар" с гражданами Армении

АрмИнфо. Нельзя вести "базар" с гражданами Армении. Об этом 1 февраля в беседе с журналистами заявила депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян, комментируя вступившее с сегодняшнего дня  решение мэрии Еревана о повышении тарифа за проезд в общественном транспорте со 100 драм до 150 драм.

Депутат заметила, что если бы решались социальные проблемы жителей и гостей Еревана, а транспорт работал четко и по графику, можно было бы оценить применение нового тарифа за проезд в общественном транспорте. Однако в условиях, когда вначале тариф власти города повысили в три раза - со 100 драм до 300 драм, после чего сделали шаг назад, указав цифру в 150 драм привело к появлению проблем. В этой ситуации, как заметила депутат, могут молчать депутаты, но жители должны возвысить свой голос против этого нововведения, особенно в условиях, когда им приходится очень долго ждать автобусов или троллейбусов.

Напомним, что с 1 февраля в Ереване вступил в силу новый тариф за проезд в общественном транспорте, он теперь составляет 150 драм. Оппозиция в Совете старейшин Еревана призвала пассажиров бойкотировать это решение, выплачивая все те же 100 драм. 

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