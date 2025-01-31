Пятница, 31 Января 2025 17:23

АрмИнфо. Минская группа ОБСЕ и связанные с ней институты подлежат упразднению. Об этом 31 января в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что МГ ОБСЕ прекратила свою работу в феврале 2022 года, и подчеркнула, что это произошло именно и только по вине французского и американского сопредседателей, без каких-либо консультаций и озвучивания причин.

По словам Захаровой потом было совместное заявление президента Азербайджана и премьер-министра Армении, президента Франции и представителя Европейского совета от 6 октября 2022 года в Праге.

"Всё это привело к тому, что Минская группа утратила предмет своей деятельности. Она, очевидно, подлежит упразднению. Такая назревшая мера призвана способствовать долгожданной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мне больше нечего к этому добавить", - отметила представитель МИД России.

Отметим, что ранее Азербайджан стал добиваться роспуска Минской группы ОБСЕ - единственного международного формата, имеющего мандат на урегулирование нагорно- карабахского конфликта. Премьер-министр Армении отметил, что не против этого шага, если Азербайджан не стремится использовать упразднение МГ ОБСЕ для последующей агрессий против Республики Армения.

Независимые эксперты выступают против закрытия МГ ОБСЕ, считая, что это сделает необратимым процесс оккупации Азербайджаном Арцаха.