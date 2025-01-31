Пятница, 31 Января 2025 15:31

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 января на пресс-конференции прокомментировал публикацию армянской службы <Радио Свобода>, в которой были представлены рассекреченные документы Госдепартамента США, подтверждающие, что в конце 90-х Роберт Кочарян и Гейдар Алиев в формате тет-а-тет, без посредников, договорились урегулировать нагорно- карабахский вопрос путем обмена территориями - Мегри в обмен на Арцах.

По словам Пашиняна, именно факты, представленные в этом материале, стали предметом его недавнего поста в соцсети о том, что начиная с 1994 года, то есть после прекращения огня, переговорный процесс велся исключительно вокруг возвращении Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Тогда на данные высказывания армянского премьера жестко отреагировали в офисах президентов РА, при которых шел переговорный процесс. В ответ на критику Пашинян пригласил президентов на публичные дебаты по этому вопросу, призвав воспользоваться исключительной возможностью завершить дистанционные диспуты на тему, <кто виноват в потере Арцаха>. Повторное приглашение также было проигнориовано экс-рукводителями страны.

Пашинян процитировал отрывок из опубликованного репортажа: <Заместитель госсекретаря Тэлботт ответил, что такой вариант может отвлечь стороны конфликта от предложений Минской группы, а не решить проблему, а наоборот - еще больше ее запутать. Опыт различных регионов мира показывает, что изменение границ - это как открытие ящика Пандоры. В случае с Карабахом это в лучшем случае заведет переговоры в тупик, в худшем - приведет к всплеску насилия>, - заявил он>.

По оценке премьер-министра, эта цитата о том, что председательствующий МГ ОБСЕ от 1999 года говорит о том, что проблема Нагорного Карабаха должна быть решена без изменения границ.

<Это то, о чем я говорил. Пост, который я сделал, и после которого появились комментарии, на которые я ответил приглашением к дискуссии, тот пост был об этом.

<А мой тезис был о том, что если вы (бывшие президенты Армении - ред.) говорите, что не признали Карабах частью Азербайджана, то почему вы отдаете суверенную часть Армении Азербайджану, чтобы вы могли забрать Карабах?> - отметил Пашинян.

В этом контексте, считает глава кабмина РА, публикация этих дипломатических документов закрыла тему возможной дискуссии с экс-главами РА. <Теперь я даже могу сказать, что больше не приглашаю трех бывших президентов Армении на дебаты, потому что обсуждать больше нечего. Опубликованные документы сделали дебаты бессмысленными>, - заключил премьер-министр Армении.

Вариант обмена территориями в переговорах по Карабаху известен как <План Гобла> - по имени бывшего сотрудника Госдепартамента США Пола Гобла. Именно он впервые озвучил эту идею в 1992 году, когда бывший госсекретарь Сайрус Вэнс посетил Карабах по поручению ООН. Гобл не занимал высокую должность в Госдепе, а его предложение, согласно <Радио Свобода>, не носило официального характера. Однако, как свидетельствуют рассекреченные документы, этот вопрос уже в начале 90-х начал обсуждаться на высшем уровне за закрытыми дверями - причем не Гоблом, а властями Турции. Сегодня трудно сказать, кто первым запустил этот вариант в оборот, но достоверно известно, что турецкий президент еще в 1992 году - спустя год после провозглашения независимости Армении - представил это предложение президенту США. В распоряжении <Свободы> есть несколько рассекреченных документов Госдепа США, в которых американские дипломаты и их высокопоставленные собеседники указывают, что в сентябре 1999 года, Кочарян в принципе согласился на предложение Алиева об обмене территориями. По данным американских дипломатов, это произошло на участке Садарак армяно-азербайджанской границы. Отмечается, что президент США и госсекретарь направили в регион заместителя госсекретаря по вопросам Карабаха Строба Тэлботта, который сначала встретился с руководством Азербайджана, затем Армении, а затем отправился в Анкару. На встрече с президентом Турции Сулейманом Демирелем Тэлботт отметил, что в Баку настолько воодушевлены этим соглашением, что создается впечатление, будто подписание может состояться через несколько недель на саммите ОБСЕ в Стамбуле. Он даже попросил зарезервировать время в графиках президента и госсекретаря США для возможного присутствия на подписании соглашения между Алиевым и Кочаряном (см. документ здесь). Однако Тэлботт еще не успел покинуть регион, когда в армянском парламенте были убиты премьер-министр Вазген Саркисян, спикер Карен Демирчян и еще шесть высокопоставленных чиновников. Всего за несколько часов, пока Тэлботт добирался из Еревана в Анкару, баланс сил в Армении изменился необратимо, что повлияло не только на дальнейшую судьбу страны, но и на достигнутые договоренности по Мегри.