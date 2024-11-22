Пятница, 22 Ноября 2024 11:17

АрмИнфо. В партнерстве общины и частного сектора осуществляется восстановление старейшего Красного моста в Ереване.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе мэрии, из конструкции длиной более 80 метров удалось сохранить 20%. При этом, после завершения восстановления мост будет доступен исключительно для пешеходов.

"Проект многовекового моста разработан с целью сохранения всех ценных элементов и исторических слоев, поэтому реконструкция и укрепление не предусмотрены", - говорится в сообщении столичного муниципалитета.

Отметим, что Красный мост - это разрушенное сооружение через реку Раздан в Ереване, строительство которого относится к XII веку. До открытия моста Победы в 1945 году он был главным и единственным мостом через Раздан, соединяющим город с правым берегом. Название "Красный" произошло от цвета вулканического туфа, использованного в его строительстве. Мост также известен как Старый Разданский мост и мост ходжи Пилава - по имени богатого купца из Канакера, который финансировал его реконструкцию.