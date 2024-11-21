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АрмИнфо. Армения ведет переговоры о закупке у Индии еще 78 единиц усовершенствованной буксируемой артиллерийской системы (Advanced Towed Artiller Gun System, ATAGS) калибра 155 мм/52. Об этом пишет издание Indian Defence Research Wing (IDRW)
Отмечается, что переговоры проходят после успешного испытания ATAGS, ранее поставленных Армении. Источник отмечает, что установки продемонстрировали исключительные возможности на различных ландшафтах страны.
Первая партия из шести гаубиц прошла обширные испытания в Армении, в том в высокогорной местности и на равнине. Испытания подтвердили точность на больших расстояниях и высокую надежность, что побудило власти Армении рассмотреть возможность закупок в более масштабных объемах.
Напомним, что в марте 2023 года Министерство обороны Армении приняло решение о необходимости закупки артиллерийских установок 155 мм с длиной ствола 52 калибра. И выбор пал на индийские ATAGS компании Bharat Forge Limited. Вышеупомянутый производитель был выбран для этих переговоров благодаря успешному прохождению технической оценки и коммерческого тендера, что подтвердило соответствие его продукции требованиям армии. Одной из главных характеристик этой системы является её дальнобойность - более 48 километров при использовании специализированных боеприпасов, что значительно превосходит традиционную артиллерию.
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