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 Среда, 20 Ноября 2024 16:34
Марианна Мкртчян

Эксперт: Действия России в Армении и в Нагорном Карабахе, поведение ОДКБ сказались на имидже Москвы и аукнулись сегодня в Абхазии

Эксперт: Действия России в Армении и в Нагорном Карабахе, поведение ОДКБ сказались на имидже Москвы и аукнулись сегодня в Абхазии

АрмИнфо. Действия России вАрмении, в Нагорном Карабахе и поведение ОДКБ сказались на имидже Москвы, особенно в странах глобального Юга и аукнулись сегодня в Абхазии. Подобного мнения придерживается известный российский ученый, иранист, эксперт по региональным вопросам Каринэ Геворгян.

Так, в эфире на канале "СОЮЗНОЕ ВЕЧЕ" на уточнение ведущего, какая же всё же участь постигнет так называемый "Зангезурский коридор" - маршрут через Сюникскую область Армении, который свяжет материковый Азербайджан с его эксклавом Нахиджеваном, Геворгян отметила, что вокруг этого маршрута складывается довольно любопытная ситуация.

"Очевидно, что российское руководство заинтересовано в наземных проектах в рамках МТК "Север-Юг" и в Азербайджане пошли на встречу Москве по этому вопросу. Москва заинтересована и в коммуникациях с Ираном, поскольку морских коммуникаций маловато, да и терминалы и порты Астрахани пока не позволяют развернуть товарный обмен в перспективном масштабе", - считает политолог. Она считает, что Россия настаивала, предлагала создать этот экстерриториальный коридор в армянском Сюнике, о чем открыто заявляют в Иране, хоть армяне и не признаются в этом.

"Однако, для Ирана этот маршрут представляет угрозу, и именно он является одним из камней преткновений на переговорах по обсуждения всеобъемлющего соглашения о стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном. Но это и понятно, поскольку Иран опасается усиления турецкого присутствия в регионе. Да и в общем тут и к гадалке не ходи, понятно, что так и будет. Турция присутствует в Азербайджане как минимум с 2020 года, и неслучайно, что президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган говорил: "Мы победили в Карабахе". Это не юридическая, а фактическая реальность. Но, надо также сказать, что дрейф президента Азербайджана Ильхама Алиева от Эрдогана заметен", - отметила эксперт. В этом ключе она напомнила, что Эрдоган даже обижался на это, и реакция эта была видна в таких его высказываниях как: "Как же так, мы вам помогли получить Карабах, а вы недостаточно нас поддерживаете в тех или иных вопросах".

Геворгян считает это достаточно существенным нюансом, при этом констатируя, что Ирану всё же удалось, несмотря на непростые отношения с постсоветским Азербайджаном, подписать соглашение о том, что коммуникации - вернее "Зангезурский коридор" пройдет по территории Ирана, и он не будет экстерриториальным. "То есть там не будет установлены блок-посты, потому что для Ирана потеря границы с Арменией - это осложнение взаимодействия с внешним миром для Ирана и с экономическим пространством ЕАЭС, и не только. Это политические и военные угрозы для Ирана. Это фактически ятаган у горла. Поэтому, ничего личного или этнического - это просто вопрос безопасности ИРИ",

- убеждена иранист.

Она напомнила, что в Тегеране неоднократно с обидой заявляли, что в Москве не до конца понимают угроз безопасности для ИРИ. "Но, все же Ирану удалось подписать соглашение, согласно которому, связь будет налажена через иранскую территорию. Так, что вопрос этот отпал", - сказала Геворгян.

Касаясь ухудшения отношений между Арменией и ОДКБ и перспектив остаться сплоченными в рамках одной организации, Геворгян признала, что армянские власти действительно бойкотируют мероприятиях в рамках Организации Договора о Коллективной безопасности, хотя посол Армении и присутствует на всех заседаниях Организации. "Довольно любопытно, не правда ли? Вы уж либо крестик снимите, либо трусы оденьте, как говорится в известном анекдоте", - добавила она.

При этом политолог коснулась той ситуации, которая сложилась в зоне нагорно- карабахского конфликта начиная с 2020 года: 44-дневная война, ввод российских миротворцев в Арцах и, как следствие, печально известный исход всех армян из Нагорного Карабаха уже в сентябре 2023 года. В этом ключе она напомнила, что исходу предшествовала 10-месячная тотальная блокада Нагорного Карабаха, которая в целом аналогична той ситуации, которую международное сообщество наблюдает сегодня в секторе Газа и Палестине.

"Абсолютно та же схема. Голодали не только мирные жители Арцаха, причем даже умирали от голода, но и сами российские миротворцы, поскольку их снабжение шло из Армении. То есть, они оказались в той же лодке. И надо сказать, что Москва не смогла ничего сделать для того, чтобы снять эту блокаду. И ОДКБ ничего не смогла сделать. Это факт. И многие поняли это так, что сотрудничество с Турцией и Азербайджаном ради оперативных решений оперативных задач - приоритет Москвы и во имя этого она была готова пожертвовать своими позициями в Армении. И аргументов против подобных мнений нет, поскольку невозможно понять, почему Москва ничего не предприняла для прекращения этой блокады. И далее, почему Москва не обратила должного внимания на гибель своих миротворцев в Арцахе? Чудовищно и очень страшно то, что попытались прикопать это всё, но не смогли. И до сих пор неизвестно, что же там произошло, и какие извинения принес Азербайджан, какую компенсацию выплатил семьям. Никакой публичной информации об этом нет", - отметила эксперт.

При этом Геворгян заметила, что это видят и замечают, причем даже больше не в Армении, а россияне-патриоты, которые возмущаются этим обстоятельством. "И сбитый вертолет с российскими военными на территории Армении, и гибель миротворцев в Нагорном Карабахе и многое, многое другое. Отсюда и падение авторитета ОДКБ. Я уже говорила, что вся эта ситуация с Нагонным Карабахом серьезно повлияла на репутацию России в Дамаске, Тегеране, Каире, Нью-Дели", - сказала она, обратив внимание, что сегодня именно Индия стала основным поставщиком вооружения Армении.

По ее словам, это оставило серьезные впечатления на многие страны так сказать глобального Юга и удивляться поведению премьер-министра Индии Нарендра Моди сначала с поездкой в Москву, а потом в Варшаву и Киев не стоит. Политолог уверена, что это тоже отголоски вышеуказанных событий вокруг Арцаха, и она отнюдь не преувеличивает событие. "В Нью-Дели обратили серьезное внимание на это, поскольку Турция и Азербайджан союзники Пакистана. Пакистан же входит в Союз Тюркских государств, хотя там тюркского практически ничего нет, а также в проект "Туран", который угрожает и Индии, и Ирану", - обратила внимание Геворгян.

Она также считает, что к этому очень напряженно отнеслись и в Эр-Рияде, поскольку усиление Турции по ряду причин странам Арабского Востока невыгодно и воспринимается в качестве угрозы. По ее словам, в России мало обращали внимание на то, что и представители ОАЭ и Саудовской Аравии проявляют серьезный интерес к Армении, в том числе путем содействия восстановления исторических культурных объектов. Она также обратила внимание, что один из советников Минобороны ОАЭ - армянин выходец из Советской Армении - а это высокий уровень доверия и секретности.

Вместе с тем она добавила, что есть определенные нюансы, на которые следовало бы обращать внимание в истории с Нагорным Карабахом. Геворгян уверена, что продолжением процессов вокруг Арцаха являются и сегодняшние события в Абхазии, поскольку и там упало доверие к Москве. Политолог обратила внимание на то, что и.о.  президента Абхазии отозвал скандальное соглашение с Россией из парламента в связи с возмущение общества. "После известных событий вокруг Нагорного Карабаха, абхазцы говорят, что их как карабахцев хотят сдать Грузии", - резюмировала эксперт.

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