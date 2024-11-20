Среда, 20 Ноября 2024 15:28

АрмИнфо.Напряженность по всему периметру Сюникской области Армении продолжает нарастать. Подобное мнение в своем телегам-канале выразил востоковед Сергей Мелконян, отметив, что Азербайджан усиливает группировку в Нахиджеване.

Эксперт обратил внимание, что в период с 10 по 14 ноября Азербайджан осуществил пять рейсов с вооружением и военной техникой в Нахиджеван.

Как пояснил востоковед, самолеты курсировали между Гянджой и Нахиджеваном. По его словам, это всё дает основания утверждать, что вооружение перебрасывается именно в Нахиджеван. Мелконяна заметил, что самолеты, следуя по маршруту Гянджа- Нахиджеван, пролетают над территорией Турции, обеспечивая, таким образом, безопасную транспортировку вооружения.

"Для транспортировки вооружения необходимо безопасное воздушное пространство, хотя этот маршрут довольно длинный и представляет собой "крюк". Напомню, что гражданские самолеты из Нахиджевана в Баку летают прямо через Армению", - пояснил востоковед.

При этом, как отметил Мелконян, обратные рейсы по маршруту Нахиджеван-Гянджа осуществляются по более короткому пути - через воздушное пространство Ирана. "Это значит, что они разгружены и не перевозят вооружение и военную технику", - резюмировал Мелконян.

Напомним, что ранее тюрколог Варужан Гегамян заявил, что Турция и Азербайджан хотят не просто иметь дорогу, а постепенно отсечь Сюник, поэтому разговоры об альтернативных дорогах через территорию Ирана являются лишь отвлекающими пропагандистскими тезисами.

Отметим, что Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено договоренностями, завершившими 44 дневную Азербайджанскую агрессию против Арцаха осенью 2020 года. Азербайджан и Турция не скрывают, что хотят заполучить не просто транспортный маршрут, а экстерриториальный коридор через Армению.