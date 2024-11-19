Вторник, 19 Ноября 2024 10:20

АрмИнфо. Азербайджан разрушил церковь Тандзатап 19-го века в Ковсаканском районе оккупированного Арцаха. Об этом сообщает Caucasus Heritage Watch, подкрепив заявление спутниковыми снимками.

"Спутниковые снимки (сделанные с 5 октября 2023 г. по 30 апреля 2024 г.). Так как мировые лидеры в Баку собираются на саммит СОР29 для продвижения решений ради будущего, они также должны призвать Азербайджан защитить прошлое, в частности, культурное наследие изгнанных из своих домов арцахских армян", - пишет Caucasus Heritage Watch.

Организация также напомнила, что в предварительном постановлении от декабря 2021 года Международный суд обязал Азербайджан "предотвращать и наказывать акты вандализма и осквернения, затрагивающие армянское культурное наследие".

Заметим, что практически ежедневно приходят сообщения о разрушении армянского наследия в оккупированном Арцахе. Азербайджан безнаказанно, на фоне молчаливого поощрения международного сообщества, стирает армянский след с оккупированных территорий Арцаха.