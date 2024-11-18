Понедельник, 18 Ноября 2024 11:22

АрмИнфо. Азербайджанская администрация снесла еще 2,5 гектара жилой постройки в оккупированном Степанакерте, на прилегающей к снесенным ранее 6 историческим кварталам. Об этом сообщил секретарь государственного совета по охране культурного наследия оккупированного Арцаха Сергей Шахвердян.

По его словам, таким образом, в течение октября-ноября месяцев снесено около 8,5 гектаров в центре столице НКР. Шахвердян напомнил, что баннее были сравнены с землей прилегающие к университету 3,5 га, и прилегающие к отелю Европа 0,5 гектаров селитебной постройки.

" Напомним, что первые сносы общественных сооружений были зафиксированы еще весной- тогда азербайджанская администрация снесла здание парламента НКР, здание Союза Ветеранов и гостиницу Армения на Площади Возрождения.

Очевидно, что столь явные нарушения решений Международного Уголовного Суда возможны только при наличии у Азербайджана уверенности в безнаказанности. Эта уверенность подтверждается отсутствием хоть какой-то публичной реакции со стороны Республики Армения и соответствующих действий государственных органов НКР", - отметил Шахвердян.

При этом он задался вопросом, что жжем могут сделать граждане Арцаха для защиты своих прав?

"Во-первых, всеми возможными средствами заставить власти Армении выразить публичную реакцию. Во-вторых, завалить исками о компенсации Европейский Суд по правам человека.

Поскольку снесен также мой дом, лично я принял решение судиться с Азербайджаном по вопросу компенсации за уничтоженное имущество (не за землю). В этом плане очень важно, чтобы обладающие соответствующими знаниями специалисты-международники подготовили образцы заявлений в Международный Суд и предоставили их желающим", - резюмировал Шахвердян.