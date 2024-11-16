Суббота, 16 Ноября 2024 12:00

АрмИнфо. Заявления армянской стороны говорят о дистанцировании Еревана от всех форматов работы ОДКБ. Об этом, согласно ТАСС, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин, отвечая на вопрос о возможности участия Армении в саммите ОДКБ 28 ноября.

Высокопоставленному дипломату был задан вопрос, есть ли шансы на участие Армении в предстоящих мероприятиях ОДКБ, включая встречу лидеров. "Вопрос обращайте к армянской стороне, - отреагировал Панкин. - Но судя по заявлениям армянской стороны, она дистанцируется на данном этапе от участия в абсолютно всех форматах деятельности ОДКБ на разных уровнях>.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию и суверенитету". Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на международном форуме по вопросам безопасности в Варшаве заявил, что Ереван просчитывает все риски относительно решения о выходе из ОДКБ.