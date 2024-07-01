Понедельник, 1 Июля 2024 14:15

АрмИнфо. Баку имеет далеко идущие амбиции в отношении территории Армении, отметил на своей фейсбуковской странице один из лидеров движения <Тавуш во имя Родины>, депутат НС от фракции <Армения> Гарник Даниелян.

<Ужасно, когда видишь в Шурнухе (село в Сюникской области -ред.), как в нескольких метрах Азербайджан водрузил свой флаг и присвоил армянские земли. Они ясно дают понять, что желают завладеть этими территориями, а потом пойти дальше.

В Киранце (Тавушской области -ред.) людей заставляют отказаться от кадастровых свидетельств, выданных им по закону Республики Армения в пользу Азербайджана. Даже не знаем, за чей счет будут выдаваться эти суммы. суммы. Знаем, что деньги поступают в Армению трансфертом из Азербайджана>, - написал он.

Отметим, что депутат поднимал вопрос о денежных переводах из Азербайджана в Армению недонократно. 13 июня в парламенте глава Центробанка РА Мартин Галстян заявил, что банк ведет статистику по трансфертам только первых 50 крупных направлений, и в этом списке Азербайджана нет. <Если их там нет, продолжая логическую цепочку, можем предположить, что или суммы очень маленькие, или их вообще нет>, - подметил Галстян. Он вспомнил о случае, который произошел годами ранее и вызвавший общественный резонанс. Случай был связан с денежным переводом из Азербайджана в Армению. В результате проведенного исследования, как отметил глава ЦБ, выяснилось, что речь идет лишь об одном переводе в 30 тыс. евро, которые были отправлены из Азербайджана в Армению международной организацией.

Напомним, что еще с 2020 года - после 44-дневной войны в Арцахе село Шурнух Сюникской области <новая армяно-азербайджанская граница> разрезала почти пополам. В результате чего более десятка домов оказались на территории, подконтрольной ВС Азербайджана, тогда же

армянские власти инициировали строительство нового квартала. Церемония сдачи новых домов в селе Шурнух для 13 семей состоялась лишь 16 июня с.г.

19 апреля МИД Армении по итогам восьмой встречи госкомиссий Армения и Азербайджан договорились начать делимитацию с Тавушской области и до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации. С вечера того же дня жители приграничных сел Тавуша, недовольные договоренностями Еревана и Баку, проводили акции протеста, которые в конечном итоге вылилось в движение <Тавуш во имя Родины>. Согласно решению комиссий, Азербайджану должны будут отойти два дома, мост, участок дороги в сторону Грузии и около 50 земельных участков