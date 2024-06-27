Четверг, 27 Июня 2024 11:24

АрмИнфо. Руководитель аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян отбыл с рабочим визитом во Францию.

Как передает пресс-служба правительства РА, сегодня, 27 июня в Париже Араик Арутюнян примет участие в официальной церемонии передачи флага Игр Франкофонии Республике Армения.

С Международной организацией Франкофонии будет подписан меморандум о проведении Игр Франкофонии в Республике Армения в 2027 году.

Напомним, что в феврале текущего года постоянный совет Франкофонии единогласно принял решение предоставить

Постоянный совет Франкофонии единогласно принял решение предоставить Еревану право на проведение Спортивно- культурных игр Франкофонии 2027 года. Ожидается, что для участия в Играх в столицу Армении прибудут более 50 делегаций и около 4000 участников.

14 декабря 2023 года Араик Арутюнян в Париже провел встречу с исполнительным директором Международной организации Франкофонии (МОФ) Кэролайн Сент-Илер и обсудил вопросы проведения Игр Франкофонии 2027 года. Возглавляемая руководителем аппарата премьер-министра делегация 15 декабря приняла участие в заседании Организационного совета Международного комитета Игр Франкофонии, в ходе которого была обсуждена заявка Армении на проведение Игр.