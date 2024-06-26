Среда, 26 Июня 2024 13:18

АрмИнфо.В связи с заявлением премьер-министра РА Никола Пашиняна о прекращении официальных отношений между Республикой Армения и Республикой Беларусь, официальная делегация Армении приняла решение не ехать в Беларусь и не участвовать в ежегодном международном конкурсе <Славянский базар 2024>, который пройдет в Беларуси с 8 по 18 июля этого года.

Об этом сообщил руководитель армянской делегации ежегодного международного конкурса <Славянский базар>, директор Ереванского государственного колледжа культуры и искусства имени Шарля Азнавура Вреж Киракосян.

"Все народы мира объединены одним языком - культурой, поэтому невозможно не оценить то, что создавалось годами, а именно армяно-белорусские культурные связи. Мы искренне надеемся, что возникший политический хаос будет разрешен в ближайшем будущем на основе любви и солидарности и дружеские отношения между двумя народами вскоре восстановятся. Напомним, что представителями Армении на конкурсе "Славянский базар" в этом году были победительница многочисленных конкурсов певица Сюзанна Мелконян и 9-летняя Яна Степанян", - говорится в сообщении.

Отметим, что 13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян с трибуны парламента заявил, что больше никогда не посетит Беларусь, пока президентом является Александр Лукашенко. Свои слова он аргументировал тем, что один из руководителей стран-членов ОДКБ недавно заявил, что в ходе 44-дневной войны его страна участвовала, верила и желала победы Азербайджана. "И вы хотите, чтобы после этого я поехал в Беларусь и с президентом этой страны обсуждал вопросы, связанные с ОДКБ?" - задал вопрос премьер-министр РА, отметив, что Армения планирует покинуть ОДКБ. После этого заявления, в МИД Армении сообщили, что Ереван отозвал своего посла из Беларуси для консультаций, то же самое сделал и МИД Беларуси.