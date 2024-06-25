Вторник, 25 Июня 2024 18:16

АрмИнфо.<Были ли согласованы с мэром Еревана визит главы администрации ереванского округа Нор-Норк Тиграна Тер-Маргаряна в украинский город Буча и сделанные в ходе этого визита заявления?>, - поинтересовался у Тиграна Авиняна оппозиционный член Совета старейшин Еревана от фракции <Мать Армения> Самвел Акопян в ходе сегодняшнего заседания.

Напомним, что 31 мая с.г. пресс-служба Бучанского городского совета сообщила, что Бучу в Киевской области посетили посол Армении в Украине Владимир Карапетян и глава административного района Нор Норк города Ереван Тигран Тер-Маргарян. Отмечалось, что во время встречи с местными властями они обсудили сотрудничество между Бучанской общиной и районом Нор Норк города Ереван. Армянская делегация также передала гуманитарную помощь: лекарства для медицинских учреждений вторичного звена города. <Мы гордимся мужеством украинского народа, который отстаивает свою свободу и независимость на поле боя. Город Ереван и район Нор Норк всегда будут поддерживать Бучу и другие общины, пострадавшие от российской агрессии>, - согласно источнику сказал Тер- Маргарян. Официально МИД Армении об этом не сообщал. А председатель парламента Армении Ален Симонян и вовсе заявил, что такого визита не было.

После посещения армянской делегацией Бучи 9 июня МИД России направил армянским коллегам ноту протеста. Отмечалось, что Москва расценивает как недружественный шаг визит представителей Армении в этот украинский город, а также недопустимые высказывания в адрес России и предоставление Киеву гуманитарной помощи.

Член Совета старейшин армянской столицы подчеркнул, что визит наносит непоправимый урон системе безопасности РА, армяно-российским отношениям, и так уже пострадавшим <благодаря усилиям (премьера) Пашиняна>. Акопян указал также, что Киев всячески поддерживал и поддерживает <азербайджанскую агрессию против Арцаха>.

Тигран Авинян отметил, что исполнительный орган столичной администрации сформирован в рамках коалиционного сотрудничества, в результате в числе ряда глав общин есть представители других политсил (Тер-Маргарян является соратником председателя <прозападной> партии <Республика> Арама Саркисяна). <Если вас интересует проинформирован ли я (о визите), то - да. Если вас интересуют другие подробности и геополигический подтекст, думаю это находится вне рамок данного заседания и этого обсуждения>, - заявил Авинян.