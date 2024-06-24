Понедельник, 24 Июня 2024 17:52

АрмИнфо. В укрупненной общине Арени (Вайодзорская область) 29 июня пройдет фестиваль национальной кухни <Тади Шорва>. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции 24 июня координатор по развитию туризма в Арени Сюзан Маргарян.

Она рассказала, что в общей сложности на территории фестиваля будет действовать 50 павильонов, где каждый из населенных пунктов укрупненной общины представит свою кухню, кулинарные особенности и традиции. Отдельным павильоном будет представлена арцахская кухня, в частности на месте будет выпекаться традиционный арцахский <женгялов хац>. Маргарян заметила, что после насильственного перемещения в Армению, в Арени поселилось немало арцацхских семей, которые также примут участие в фестивале под единым павильоном.

Примечательно, что особенности национальной кухни данного региона будут представлены благодаря проведению опросов и интервью в 9 населенных пунктах, которые входят в укрупненную общину Арени. В результате удалось выявить более 30 видов традиционных блюд.

Помимо этого, в рамках фестиваля будет представлено национальное ремесло, в том числе ковроткачество, гончарное дело, вышивка и т.д. Планируется также представление народной песни, танца, национальных игр.

Однако главным событием фестиваля станет приготовления супа <Тади Шорва>, что с диалекта, как отметила координатор, переводится как <бабушкин суп>. <Это будет вкуснейший суп из шиповника и крапивы, которым мы угостим всех посетителей фестиваля>, - сказала Маргарян.