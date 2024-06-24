Понедельник, 24 Июня 2024 15:51

АрмИнфо.Азербайджан спешит полностью избавиться от богатого армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе. Так прокомментировал посол Армении в Греции Тигран Мкртчян 7-ой доклад Caucasus Heritage Watch (CHW) по Арцаху, где сигнализируется об увеличении на 75 % случаев уничтожения армянского наследия на оккупированных территориях НКР со стороны Азербайджана.

"Мы неоднократно предупреждали об этом крайне опасном процессе. Азербайджан спешит полностью избавиться от богатого армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе. Это вандализм или, того хуже, культурный геноцид. Таким образом, Баку последовательно и чрезмерно нарушает решения Международного суда ООН", - отметил Мкртчян.

Ранее Caucasus Heritage Watch опубликовал доклад, подготовленный на основе спутниковых снимков, в котором говорится об уничтожении Азербайджаном армянского культурно-религиозного наследия на оккупированных территориях Арцаха.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что общее количество разрушенных объектов наследия выросло на 75% в период между нашими миссиями осенью 2023 года и весной 2024 года, а также на 29% увеличилось количество объектов, классифицированных как находящиеся под угрозой",

- говорится в докладе Caucasus Heritage Watch.