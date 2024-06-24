Понедельник, 24 Июня 2024 11:58

АрмИнфо. Иностранные журналисты и эксперты бьют тревогу в связи с новыми угрозами войны в адрес Армении со стороны Азербайджана.

Отметим, что в субботу азербайджанского госагентство АПА опубликовало статью, в которой неприкрыто говорится о новой агрессии Азербайджана в отношении Армении, которая уничтожит ее государственность. Угрозы звучат на фоне укрепления армяно- французского сотрудничества в оборонной сфере.

Данная статья вызвала резонанс в международной экспертной и журналисткой среде.

Так, заместитель директора авторитетного французского журнала Le Figaro, журналист Жан-Кристоф Бюиссон в своем микроблоге в Twitter (Х) в этой связи в частности, написал:

"Тревожный анализ опубликован в официальных азербайджанских СМИ. Между двумя антифранцузскими диатрибами мы говорим о "неизбежной" третьей войне между Арменией и Азербайджаном, которая может закончиться "постановкой под сомнение существование Армении как государства":"

В свою очередь шведский журналист Расмус Канбек обратил внимание на увеличение в последние недели израильских военных грузов в Азербайджан. "А теперь и очерчены формулировки юридических нарративов, а также увеличение количества обстрелов на границах. Это три показателя из четырёх о готовящей атаке", - уверен журналист.

Специалист в области государственного управления, международных отношений и безопасности Соси Татикян в этой связи обратила внимание, что Азербайджан серьезно оспаривает международное право и нарушает Устав ООН. "Это недавно изобретенное беспрецедентное оправдание для легитимации новой войны. "Азербайджан никогда не позволит Армении изменить военный баланс"", - процитировала Татикян формулировку из азербайджанской статьи.

Добавим, что Азербайджан после 44-дневной войны считает себя вправе указывать Армении, что ей можно делать, а что нет. Под соусом "эпохи мира" Азербайджан увеличил свои военные расходы, активно закупает вооружение в Израиле, Пакистане, Турции, в ряде европейских стран, но при этом считает вправе угрожать Армении, которая восполняет свои оборонные нужды в текущих непростых реалиях. Тем временем международное сообщество молча наблюдает за очередными порциями угроз Баку в адрес Еревана, также как молча наблюдала за этнической чисткой в Арцахе.