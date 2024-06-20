Четверг, 20 Июня 2024 22:24

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в Вильнюсе провел встречу со Светланой Тихановской. Об этом в своем мироблоге в X сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, разместив наряду с сообщением о фотографии со встречи.

Отметим, что белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская проживает в Вильнюсе.

Напомним, что 13 июня в Национальном Собрании РА премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что воздержится от визитов в Беларусь, пока там президентствует Александр Лукашенко. Пашинян отмечал, что Лукашенко недавно заявил, что в ходе 44-дневной войны его страна участвовала, верила и желала победы Азербайджану. "И вы хотите, чтобы после этого я поехал в Беларусь и с президентом этой страны обсуждал вопросы, связанные с ОДКБ?" - задал вопрос премьер-министр РА.

Сразу после этого заявления Ереван отозвал своего посла в Минске, то же самое сделала и белорусская сторона.