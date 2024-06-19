Среда, 19 Июня 2024 17:49

АрмИнфо.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не примет участия в заседании Совета министров иностранных дел стран-участников ОДКБ, который пройдет 21 июня в Алматы. Об этом в ответ на запрос АрмИнфо сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Отметим, что сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге, что на заседании СМИД ОДКБ под председательством Казахстана министры государств-членов Организации проведут обмен мнениями о состоянии международной, региональной обстановки, подведут итоги разнопланового сотрудничества в рамках Организации и обсудят механизмы укрепления внешнеполитической координации. "Естественно ожидается, что СМИД ОДКБ одобрит ряд проектов решений, которые выносятся на утверждение советом коллективной безопасности в ходе очередной сессии 28 ноября текущего года", - добавила Захарова.

Напомним, что Армения еще в феврале заявила о заморозке своего членства в ОДКБ, и отказалась вносить членские взносы на фоне этого. Премьер Армении 12 июня с трибуны парламента также не исключил, что Ереван в дальнейшем может покинуть ОДКБ