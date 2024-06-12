Среда, 12 Июня 2024 17:02

АрмИнфо.Никто не знает, на каких принципах, и какого содержания будет мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил лидер движения <Тавуш во имя Родины> Баграт Србазан 12 июня.

<Мирный договор, да и вообще любой другой договор составляется в результате переговоров. Вы где-то видите переговоры? Здесь имеет место быть только принуждение и требование. И не завершив еще, так называемый, процесс делимитации, Азербайджан предъявляет уже условия для заключения мирного договора. Следовательно, переговоров нет>, - отметил он.

Србазан напомнил, что он неоднократно представлял повестку переговоров для заключения мирного договора. <Мы должны заключить мирный договор, а не они (нынешние власти - ред.). А они выпрашивают мир. Те (азербайджанская сторона - ред.) говорят <меняйте Конституцию>, а эти заявляют - в течение месяца сможем заключить мирный договор>, - посетовал лидер движения.