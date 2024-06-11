Вторник, 11 Июня 2024 13:21

АрмИнфо.Иран сказал нет планам Баку и Анкары по изменению демографического облика Южного Кавказа. Такую точку зрения выразил востоковед Сергей Мелконян.

Эксперт обратил внимание на новое заявление, сделанное Ираном по Южному Кавказу. В частности, и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил следующее: "Тегеран против любых проектов и инициатив, которые изменят демографию региона и границы в регионе".

Он напомнил, что ранее Иран традиционно заявлял только о неприемлемости изменения границ в регионе.

"В данном контексте речь идет о т.н. "Зангезурском коридоре", который Турция желает получить уже более века. Сегодня данную повестку продвигает уже Баку при поддержке Анкары.

Однако заявление о недопустимости изменения географии имеет другой контекст. Речь идет о новом проекте, который является результатом политико-социологической инженерии Баку и Анкары под названием "Западный Азербайджан". Дело в том, что Алиев и Эрдоган создавали в общественном сознании разные государства на территории Армении. Это были фейковые "Гёйча-Зангезурская Республика" или "Западный Азербайджан" (кстати, такая провинция существует в Иране, поэтому среди иранского населения имеется непонимание о каком "западном азербайджане" говорят из Баку)", - отметил востоковед.

По его словам, на днях из фейковой общины "Западного Азербайджана" заявили о создании списков людей, которыми планируют заселять современную территорию Армении в рамках "Концепции возвращения в Западный Азербайджан".

"Именно поэтому из Тегерана прозвучало заявление о недопустимости изменения демографии в регионе (специалисты помнят опыт Баку по изменению демографического баланса в Нагорном Карабахе в Советские годы).

Кстати, примечательно, что данное заявление было сделано в ходе интервью CNN Turk. Довольно точно выбрана целевая аудитория", - резюмировал Мелконян.