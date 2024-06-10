Понедельник, 10 Июня 2024 18:51

АрмИнфо.Совет Национального Собрания РА на заседании 10 июня отклонил ходатайство оппозиции о проведении 11 июня внеочередного заседания парламента с целью обсуждения вопроса об импичменте премьер-министру РА Николу Пашиняну. Об этом журналистам заявил глава оппозиционной фракции <Армения >НС РА Сейран Оганян.

По его словам, из 15 голосов в Совете НС 13 - у политического большинства в лице партии "Гражданский договор", представители которого и проголосовали против. "Можно сказать, что никаких обоснований не было", - сказал Оганян.

Отметим, однако, что внеочередное заседание НС по инициативе оппозиции все же состоится 17 июня.

Что касается открывающегося 11 июня пленарного заседания НС РА, то в его повестку включен 31 вопрос.