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 Понедельник, 10 Июня 2024 17:35
Александр Аванесов

Россия не оставила Армении иного выбора, кроме как попытаться защитить себя самостоятельно - председатель НС РА

Россия не оставила Армении иного выбора, кроме как попытаться защитить себя самостоятельно - председатель НС РА

АрмИнфо. Армения по отношению к России всегда вела себя как преданный партнер, чего нельзя сказать об отношении  России к Армении.  Об этом 10 июня журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян, отвечая на вопрос о том, что из Москвы часто звучат заявления о недружественном поведении Еревана.

"Армения с наивностью ребенка до последнего верила и надеялась, что Россия не оставит ее одну, не "кинет" ее и армянский народ. Я прошу прощения за это слово, но не могу не сказать этого", -  заявил спикер, добавив, что Москва обманула Ереван, оставив одного.

 

"Я с завистью наблюдал, как американский флот, приблизившись к границам Израиля, сбивал падающие на это государство ракеты, как самолеты вылетали с Кипра, помогая Израилю как союзник. Я не знаю, была ли Россия настолько слаба во время 44-дневной войны, что позволила азербайджанцам войти и убить наших детей, неужели на Каспийском море не было ни одного корабля, который бы приблизился к Азербайджану?", - сказал спикер Национального Собрания РА.

Он заявил, что Россия не оставила Армении иного выбора, кроме как попытаться защитить себя самостоятельно.  Спикер  также отметил, что Россия допустила 44-дневную войну в Арцахе.  "РФ не оставила Армении иной альтернативы как самой защищать себя, и сейчас  представлять это опыт как недружественное отношение, как минимум, несправедливо", - заявил Симонян.

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