Понедельник, 10 Июня 2024 17:35

АрмИнфо. Армения по отношению к России всегда вела себя как преданный партнер, чего нельзя сказать об отношении России к Армении. Об этом 10 июня журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян, отвечая на вопрос о том, что из Москвы часто звучат заявления о недружественном поведении Еревана.

"Армения с наивностью ребенка до последнего верила и надеялась, что Россия не оставит ее одну, не "кинет" ее и армянский народ. Я прошу прощения за это слово, но не могу не сказать этого", - заявил спикер, добавив, что Москва обманула Ереван, оставив одного.

"Я с завистью наблюдал, как американский флот, приблизившись к границам Израиля, сбивал падающие на это государство ракеты, как самолеты вылетали с Кипра, помогая Израилю как союзник. Я не знаю, была ли Россия настолько слаба во время 44-дневной войны, что позволила азербайджанцам войти и убить наших детей, неужели на Каспийском море не было ни одного корабля, который бы приблизился к Азербайджану?", - сказал спикер Национального Собрания РА.

Он заявил, что Россия не оставила Армении иного выбора, кроме как попытаться защитить себя самостоятельно. Спикер также отметил, что Россия допустила 44-дневную войну в Арцахе. "РФ не оставила Армении иной альтернативы как самой защищать себя, и сейчас представлять это опыт как недружественное отношение, как минимум, несправедливо", - заявил Симонян.