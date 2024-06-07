Пятница, 7 Июня 2024 16:52

АрмИнфо. Армянская сторона ещё до заседания заявила, что не возражает против принятия решений в ограниченном формате. Об этом в комментарии Cronos.Asia заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, касаясь решений принятых на вчерашнем заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, которое прошло без участия Армении.

Тасмагамбетов рассказал, что особое внимание на встрече было уделено проекту "Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы".

На уточнение, каким был самый тяжелый вопрос на заседании, генсек ОДКБ признал, что сами переговоры тяжелыми не были.

"Тяжелым был вопрос "Целевой межгосударственной программы ОДКБ", которая была инициирована в 2013 году и в течение 10-11 лет не была реализована в силу объективных причин. Но несмотря на общую геополитическую ситуацию, сложившуюся в зоне ответственности нашей Организации, и на Совете министров обороны, и с секретарями Совета безопасности мы смогли принять решение для того чтобы Совет коллективной безопасности окончательно подписал эту программу", - сказал он.

На уточнение, не помешало ли этому неучастие Армении во встрече, Тасмагамбетов обратил внимание, что армянская сторона ещё до заседания заявила, что не возражает против принятия решений в ограниченном формате.

3 июня текущего года, на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Алматы Генеральный секретарь Имангали Тасмагамбетов подчеркнул, что Республика Армения остается полноправным членом ОДКБ, несмотря на то, что за последний год существенно сократила свое участие в мероприятиях Организации. Однако в заключение Тасмагамбетов все же заметил, что внесение ясности со стороны политического руководства Армении относительно перспектив сотрудничества в рамках ОДКБ было бы на пользу всем участникам Объединения.