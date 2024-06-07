Пятница, 7 Июня 2024 13:14

АрмИнфо.Армения намерена углубить и расширить имеющееся военно-техническое взаимодействие с Грецией. Комиссия Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам на заседании 7 июня выдала положительное заключение по представленному на ратификацию межправительственному армяно-греческому соглашению о военно-техническом сотрудничестве.

Представляя документ, заместитель министра обороны РА Арман Саркисян отметил, что соглашение подписано 14 декабря 2023 года в Афинах главами оборонных ведомства двух государств - Суреном Папикяном и Никосом Дендиасом. В соответствии с представленным документом, определяются основные направления сотрудничества, в том числе, содействие исследованиям новых технологий и продукции военного назначения с целью укрепления обороноспособности, а также сотрудничество в области разработок и производства в рамках национального законодательства сторон. Соглашение также включает в себя такие важные направления сотрудничества, как передача технологий и техническая поддержка в деле производства оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, обмен информацией и опытом в сфере производства боеприпасов, реализация исследований в области военной продукции и ее производства, создание совместных предприятий с целью их производства. Документом предусмотрены и положения, касающиеся средств реализации военно-технического сотрудничества, включая подготовку технического персонала, оказание услуг по ремонту и эксплуатации продукции военного назначения, производимой в третьих странах.

В целях реализации соглашения и содействия сотрудничеству, как отметил Саркисян, планируется создать армяно-греческую комиссию.