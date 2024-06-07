Пятница, 7 Июня 2024 12:06

АрмИнфо.Произошла утечка в сеть телефонных данных около 280 тысяч армянских пользователей. Об этом сообщил армянский эксперт в сфере кибер-безопасности Самвел Мартиросян.

"В сеть попала большая база телефонных номеров. В нем содержатся данные около 280 000 армян. Скорее всего, это база Getcontact. То, о чем я столько лет предупреждал. Есть номера многих людей, где четко видна их принадлежность к спецслужбам, поскольку кто-то из друзей в своих контактах так указал. Мы работаем против национальной безопасности нации. Поздравляю еще раз", - написал Мартиросян на своей странице в Фейсбук.

Согласно сообщению другого пользователя Фейсбук Левона Исаджаняна, неизвестный выставил на продажу лот, содержащий 10 миллионов контактных данных представителей разных стран.

"Текущая проверка, которую я провел, показывает, что в партии содержится около 277 000 тысяч номеров, которые относятся к мобильным кодам Армении. Вероятно, это относится к pattern-у аналогичной схеме функционирования приложения get contact [не подтверждено].

Мобильные операторы определенно не являются причиной этой утечки. Это уже происходит из-за отсутствия гигиены цифровой безопасности людей", - отметил Исаджанян, призвав не давать определенным приложениям доступ к своим контактам, при их загрузке.