Четверг, 6 Июня 2024 13:20

АрмИнфо.Так называемый "Зангезурский коридор" не может проходить через Иран. Об этом пишет тюрколог Варужан Гегамян.

Эксперт обратил внимание, что заместитель председателя Партии националистического движения (ПНД), входящей в правящую коалицию Турции, член Меджлиса Ильяс Топсакал вновь коснулся темы так называемого "Зангезурского коридору" в контексте объединения тюркского мира, заявив: "Наши исторические пути должны быть открыты. Именно поэтому "Зангезурский коридор" является для нас обязательным условием. Путь через Иран, представленный ему как альтернатива, альтернативой не является".

Гегамян считает важным вновь зафиксировать этот факт. "Важно это еще раз зафиксировать, чтобы было понятно, что Турция и Азербайджан хотят не просто иметь дорогу, а постепенно завоевать Сюник, поэтому разговоры об альтернативных дорогах через территорию Ирана являются лишь отвлекающими пропагандистскими тезисами", - резюмировал тюрколог.

Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено договоренностями, завершившими 44 дневную Азербайджанскую агрессию против Арцаха осенью 2020 года. Азербайджан и Турция не скрывают, что хотят заполучить не просто транспортный маршрут, а экстерриториальный коридор через Армению.