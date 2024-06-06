Четверг, 6 Июня 2024 12:27

АрмИнфо. Дорога, ведущая на контрольно- пропускной пункт "Верхний Ларс" закрыта для всех видов транспортных средств из-за схода лавины. Об этом сообщил таможенный атташе посольства Армении в России Ваан Акопян.

При этом он выразил надежду, что к вечеру дорога откроется, в крайне случае - завтра.

Меж тем, в МВД Грузии сообщили, что в 08:36 в Службу управления чрезвычайными ситуациями ведомства поступило сигнальное сообщение с установленного в Девдораки измерительного детектора, который фиксирует изменение в случае минимального повышения течения в русле. По данным ведомства, на основании полученной информации немедленно началась проверка информации, параллельно в соответствии с протоколом с пограничного пункта "Дарьял" в безопасное место были эвакуированы патрульная полиция, таможенная служба, пограничная полиция и все сотрудники частных компаний, работающих на пункте пропуска. По их пояснению, для осмотра территории уже вылетел вертолет Пограничной полиции, на борту которого сотрудники Национального агентства охраны окружающей среды и геологи. "В то же время в целях превенции была перекрыта автодорога у села Гвелети. Движение ограничено в обе стороны для всех видов автотранспортных средств", - говорится в информации.