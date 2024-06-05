Среда, 5 Июня 2024 12:50

АрмИнфо. По результатам исследований проб питьевой воды в зоне бедствия выяснилось, что болезнетворных бактерий не обнаружено. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РА.

Источник отмечает, что сразу после наводнения и по сей день Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава взял 280 проб питьевой воды в зоне бедствия, по результатам исследований которых выяснилось, что никаких болезнетворных бактерий не обнаружено. В зоне бедствия специалисты Национального центра по контролю и профилактике заболеваний продолжают брать пробы и почвы, и погибших животных, на месте проводится разъяснительная работа.

Напомним, что 25-26 мая на севере Армении произошло наводнение, вызванное обильными осадками, проливным дождем и выходом реки Дебед из берегов, что привело к значительным разрушениям инфраструктуры и гибели четырех человек. Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел республики 26 мая, стихия повредила дороги, мосты и железнодорожные пути. Основной удар стихии пришелся на Лорийскую область. На участке автодороги Ванадзор - Алаверди разрушено около 50 метров дороги, затоплено несколько домов и хозяйственных построек на ж/д станции Айрум. В результате наводнения был разрушен мост через реку Дебед, соединяющий станцию Санаин с городом Алаверди.