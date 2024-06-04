Вторник, 4 Июня 2024 14:29

АрмИнфо.Процесс одобрения или неодобрения агремана депутата от правящей в Армении партии "Гражданский договор" Гургена Арсеняна послом в России носит конфиденциальный характер и публичного отклика на эту тему не будет. Об этом 4 июня в парламенте заявил журналистам генеральный секретарь МИД Армении Давид Карапетян.

На уточнение, о чем он так долго беседовал с Арсеняном, Карапетян отметил, что с депутатом обсуждались рабочие и нерабочие вопросы. Отвечать на другие вопросы дипломат не стал.

Ранее ряд армянских СМИ сообщили, что российская сторона подтвердила агреманы Арсеняна на должность посла РФ. Официальной информации по этому поводу пока нет.