Понедельник, 3 Июня 2024 18:48

АрмИнфо.Все 27 задержанных 31 мая у здания МИД Армении оппозиционных активистов движения <Тавуш во имя Родины> освобождены. Об этом сообщает Telegram- канал движения "Србазан пайкар" ("Священная борьба").

31 мая у здания МИД Армении началась потасовка между активистами оппозиционного движения и полицейскими, в результате чего 27 человек были задержаны на 72 часа. После истечения срока им не были предъявлены обвинения, и они вышли на свободу.

В Армении уже 20 дней проходят массовые акции, цель которых - добиться отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиция уже заявила, что ее кандидатом на пост премьер-министра является лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян.