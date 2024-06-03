Понедельник, 3 Июня 2024 11:58

АрмИнфо. С сегодняшнего дня примкнувшие в протестному движению "Тавуш во имя Родины" бывшие и нынешние дипломаты начнут посещать аккредитованные в стране дипломатические представительства, чтобы представить истинную ситуацию в Армении. Об этом 3 июня журналистам заявил лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян.

Он отметил, что посещения начнутся с офиса представительства Европейского Союза в республике, после чего аналогичные встречи будет проведены во всех посольствах. Договоренность о встречах уже достигнута. "В ходе этих встреч зарубежным дипломатам будут представлены все проблемы, стоящие перед страной", - подчеркнул архиепископ.

Отметим, что на фоне многочисленных случаев применения правоохранительными органами непропорциональной силы против митингующих, представители посольств проявляют полное молчание, словно не замечая происходящего, что дает дополнительные козыри для властей продолжать политику давления и применения силы против митингующих. Особенно заметно полное молчание со стороны диппредставительств коллективного Запада, который закрыл глаза на проблемы, связанные с правами человека, демократии и верховенства закона.