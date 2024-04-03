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 Среда, 3 Апреля 2024 16:50
Марианна Мкртчян

Из оккупированного Арцаха в Армению переехало еще два человека: МККК обеспечил их переезд

Из оккупированного Арцаха в Армению переехало еще два человека: МККК обеспечил их переезд

АрмИнфо.В сопровождении Международного комитета Красного Креста (МККК) 29 марта два человека были доставлены из оккупированного Азербайджаном Нагорного Карабаха в Армению.

Как сообщила армянским СМИ руководитель коммуникационных программ делегации Международного комитета Красного Креста в Армении Зара Аматуни, с октября прошлого года с помощью МККК в Армению было доставлено более 50 человек, и подчеркнула, что Организация оказывает содействие в перемещении исключительно по желанию гражданина.

СМИ также сообщают, что из Арцаха прибыла супружеская пара - Самвел Галстян и Маргарита Шахназарян.

Пресс-секретарь Следкома Армении Гор Абрамян уже проинформировал СМИ, что Саркис Галстян, прибывший 29 марта из Арцаха в Армению, обвиняется в шпионаже и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Саркис Галстян в свое время был директором гостиницы "Аван Плаза" в Шуши. Саркис Галстян является двоюродным братом руководителя фракции "Справедливость" парламента Арцаха Давида Галстяна.

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