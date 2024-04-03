Среда, 3 Апреля 2024 15:31

АрмИнфо. Армения никогда ранее не обладала столь высоким уровнем субъектности, как сейчас. Об этом 3 апреля журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от правящей фракции "Гражданский договор" Армен Хачатрян, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Напомним, что днем ранее дипломат заявила, что сформирована "дорожная карта" по разрушению социально-экономического благополучия Армении. По ее словам, весь мир смотрит на Евросоюз как на рушащуюся конструкцию, которая себя не оправдала, потому что утратила суверенитет. "Именно этого и хотят западные кураторы от Армении - утраты собственного суверенитета, ничего больше", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Между тем, как считает депутат от правящей фракции, тот факт, что интересы Еревана принимают во внимание как страны Европейского Союза, так и США, с которыми обсуждаются очень многие вопросы, говорит о многом. В прошлом, как подчеркнул Хачатрян, вопросы, связанные с Арменией, решались в стране проживания Марии Захаровой. Одним из примеров роста субъектности, продолжил парламентарий, является формирование многослойной системы безопасности. "Власти страны делают все от них зависящее, чтобы система безопасности страны соответствовала сегодняшним требованиям. Кому -то это нравится, кому-то нет, это несущественно, мы движемся по нашему пути", - сказал депутат, указав на проблемы прежних систем безопасности с участием Армении, которые были лишь на бумаге и не работали. В результате бездействия этой системы сегодня Азербайджан держит под контролем более 150 кв. км суверенной территории страны. "Отныне мы не имеем права на безосновательное доверие, предпринимая шаги по диверсификации направлений обеспечения своей безопасности. Это происходит и на политическом, и на дипломатическом, и на военном уровнях", - сказал Хачатрян.

Он добавил, что когда Армения крайне нуждалась в военном содействии со стороны союзников, ничем не помогла и 102-ая российская военная база, расквартированная в стране. Физически российские военные присутствуют на границах, но фактически они бездействуют. "Со стороны союзников зачастую звучат постыдные заявления, типа "призываем прекратить военные действия", "проявлять сдержанность", но не более того. Даже во время агрессии Азербайджана против Армении обвинения звучали в адрес двух сторон. Более того, звучали даже утверждения о том, что не знают, кто на кого напал. Они, оказывается, не знают, Джермук, Горис, другие населенные пункты на чьей территории находятся", - заметил депутат.

Парламентарий отметил, что до сих пор нет никакой реакции и со стороны Организации Договора о коллективной безопасности. На требования Еревана указать, где начинаются и где заканчиваются границы Армении, особенно, в контексте зоны ответственности Организации, в ОДКБ отделались расплывчатым заявлением, которые иначе как очередным маневром и не назовешь. "Это необъективное и неприемлемое заявление. У Республики Армения имеются государственные международно-признанные границы, с которыми страна вступила в ОДКБ. Тем самым, Организация признала эти границы, а теперь открещивается от этого факта", - сказал Хачатрян, добавив, что, по сути, ОДКБ признает лишь границы Еревана.

Напомним, что 1 апреля ОДКБ выступила с заявлением, в котором указала на то, что считает своей зоной ответственности в Армении ее суверенную территорию в пределах урегулированных границ. "Формулировка о зоне ответственности достаточно сложная, и она больше имеет целью привлечь внимание к ситуации в республике, нежели получить предметный ответ. Потому что в соответствии с соглашением 2010 года о принципах взаимодействия, которое подписали в ОДКБ, зоной ответственности является суверенная территория государств-членов", - сказали в организации. В ОДКБ отметили, что "зона ответственности ОДКБ заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями".