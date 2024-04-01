Понедельник, 1 Апреля 2024 21:58

АрмИнфо. Армянская оппозиция в Национальном Собрании РА намеренa инициировать специальное заседание НС, посвященное вопросу делимитации и демаркации границ с Азербайджаном. Об этом 1 апреля в беседе с журналистами заявил депутат НС от оппозиционной фракции <Армения> Артур Хачатрян.

Он заметил, что после 44-дневной войны в Арцахе премьер-министр РА Никол Пашиняном постоянно угрожает народу войной, если Ереван не удовлетворит требования Баку. "Он идет не откровенный шантаж, и под этим соусом сдает одну территорию за другой. Вспомните Хцаберд, Джермук, Сев Лич, Шоржа: Сколько можно? Азербайджан, видя уступчивость властей идет на все большее ужесточение своих требований>, - сказал парламентарий, добавив, что теперь очередь дошла до четырех сел Тавушской области.

"В процессе делимитации и демаркации границ для нас есть множество неизвестных в этом вопросе. Мы ожидаем, что власти представят и объяснят, на каком основании они утверждают о принадлежности Азербайджану территорий в Тавушской области", - подчеркнул Хачатрян. Он добавил, что заседание оппозиция намерена созвать на следующей неделе, в ходе очередного пленарного заседания НС РА.

Напомним, что недавно премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что власти будут отстаивать каждый миллиметр территории страны. <То, что не наше - не наше>, - отмечал глава правительства. До этого премьер говорил об угрозе новой войны, если Армения откажется от делимитации, и не вернет села под контроль Азербайджана.