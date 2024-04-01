Понедельник, 1 Апреля 2024 10:25

АрмИнфо.Приятно получить подтверждение от миссии ЕС в Армении (EUMA) о том, что никаких необычных передвижений военных на армяно-азербайджанской границе замечено не было. Об этом написал в своем микроблоге в Твиттер (Х) специальный представитель ЕС по кризису в Грузии и на Южном Кавказе Тойво Клаар, репостнув запись миссии ЕС в Армении, где говорится, что на армяно- азербайджанской границе никаких необычных движений не наблюдалось.

"Приятно получить подтверждение от миссии ЕС в Армении о том, что никаких необычных передвижений военных замечено не было. В этом и заключается цель миссии: обеспечить большую прозрачность и укрепить доверие. Мы по-прежнему открыты для более активного взаимодействия с властями Азербайджана", - отметил Клаар.

Отметим, что в субботу вечером азербайджанские СМИ начали тиражировать видеоролики с якобы переброской ВС РА на границу с Азербайджаном.

31 марта Минобороны Армении выступило с заявлением, в котором опровергло дезинформацию Азербайджана о якобы переброске Вооруженными силами Республики Армения на передовую, скоплении войск, активных передвижения личного состава, бронетехники, артиллерии и других огневых средств на различных направлениях передовой.