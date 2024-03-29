Пятница, 29 Марта 2024 17:52

АрмИнфо Премьер-министр РА Никол Пашинян - угроза национальной безопасности Армении. Об этом в микроблоге в Твиттер (X) написал директор по коммуникациям Армянского национального комитета Америки (ANCA) Алекс Галицкий, в ответ на слова премьера Армении о том, что некоторые заявления властей Арцаха представляют угрозу нацбезопасности РА.

"На протяжении десятилетий лидеры Арцаха доблестно защищали права и безопасность армянского народа, несмотря на геноцидную агрессию Азербайджана.

Единственные люди, пытающиеся заглушить голос Арцаха - это Алиев (президент Азербайджана - ред.) и Пашинян.

Пашинян - угроза национальной безопасности Армении", - написал Галицкий.

Отметим, премьер Армении накануне в ходе заседания правительства заявил, что на территории Армении, не может быть никакого другого правительства, кроме как его. "Не могу не отметить, что некоторые круги насильственно депортированных из Нагорного Карабаха, волею, неволею, совершают действия, которые создают угрозу нацбезопасности Армении - заявляют о каких-то правительствах в изгнании и т.д. Я хочу очень четко заявить, чтобы всем было ясно, что в Республике Армения есть одно правительство, и оно находится в этом зале. Если кто-то другой в Республике Армения идентифицирует себя как правительство, то это вопрос нацбезопасности и я надеюсь, что существование этого вопроса не означает, что наши соответствующие службы имели упущения в своей работе. Это не просто заявление, это констатация, которая должна проявиться в реальной жизни", - отметил Пашинян.

Так, армянский премьер отреагировал на слова президента Арцаха Самвела Шахраманян в интервью "Ле Фигаро". Последний, в частности, в ответ на вопрос, есть ли государство и правительство в изгнании, сказал: "Да, в здании, в котором я принимаю вас в Ереване, находится офис президента Арцаха, а также офисы судебных и законодательных структур. В октябре я подписал указ, который устанавливает, что все министры правительства остаются на своих должностях на добровольной основе".