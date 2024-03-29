Пятница, 29 Марта 2024 15:17

АрмИнфо.Азербайджан ведет системную геноцидальную политику в отношении армянского народа, и если противостоять ей посредством уступнической и пораженческой позиции - это приведет нас к новым трагедиям. Об этом, выступая в Американском университете Армении, заявил 29 марта Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

Он заметил, что политику, которую Азербайджан вел в отношении Арцаха, продолжается сегодня и в отношении Армении. При этом Омбудсмен выразил сожаление, что в рамках переговорного процесса Армения не поднимает вопрос о судьбе пропавших без вести, в том числе во время взрыва на АЗС в Степанакерте, а также о задержании государственных деятелей Арцаха.

В результате сбора фактов вследствие сентябрьской агрессии 2023 года, по словам Защитника прав, погибло 223 человека, из коих 21 гражданские лица, из коих 6 - дети, еще 21 человек считаются

пропавшими без вести. 238 человек погибло во время взрыва на АЗС, о судьбе 20 человек ничего неизвестно.

Напомним, что вследствие полномасштабной военной агрессии Азербайджана 19 сентября с.г. в отношении Нагорного Карабаха, чему предшествовала тотальная блокада в течение 9 месяцев, в Армению были насильственно перемещены порядка 102 тыс. граждан Арцаха. Однако, в

общей сложности, в результате азербайджанской агрессии, начиная с 44-дневной Арцахской войны 2020 года, без крова осталось 150 тыс. арцахцев.