Четверг, 28 Марта 2024 14:10

АрмИнфо. Армению на глазах всего мира превращают в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа. Об этом написала в своем ТГ-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящую встречу высокого уровня Армения-ЕС-США в Брюсселе 5 апреля.

"В Вашингтоне, Брюсселе и Ереване наигранно недоумевают, почему предстоящая 5 апреля встреча высокого уровня Армения-ЕС-США вызывает у многих "беспокойство".

Утверждают, будто она не направлена против какой-либо третьей стороны.

Подобные мероприятия вызывают беспокойство в России, потому что представители США и ЕС прямо говорят нашим партнерам, что их основная направленность исключительно против России. Прямо так и говорят, открытым текстом", - отметила Захарова.

По ее словам, такие встречи вызывают беспокойство у большинства стран региона, потому что нацелены не на достижение мира между Азербайджаном и Арменией, а на дальнейшее внедрение Запада с его крайне деструктивными подходами на Южный Кавказ.

"Эти встречи также нацелены на создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следовать антироссийской повестке, разрушение их многовековых связей с Москвой, расшатывание действующих механизмов региональной безопасности и экономического сотрудничества.

Почему официальный Ереван делает вид, что не понимает, о чём речь, - большой вопрос. Ведь Армению на глазах всего мира превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа", - резюмировала официальный представитель МИД России.

Напомним, что в Брюсселе 5 апреля запланирована встреча на высшем уровне с участием премьера Армении Никола Пашиняна, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена. В МИД Армении заявили, что целью является углубление взаимодействия Армении с Европейским Союзом и Соединенными Штатами и эта встреча не направлена против третьих стран.

А представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон не согласен с заявлениями Азербайджана о том, что встреча Никола Пашиняна, Урсулы фон дер Ляйен и Энтони Блинкена в Брюсселе 5 апреля может привести к эскалации. "Я, очевидно, не согласился бы с этими комментариями. В центре внимания этой встречи - экономическая устойчивость, которая поможет Армении диверсифицировать торговое партнерство и удовлетворить гуманитарные потребности. Я не понимаю, почему это могло бы привести к эскалации или вызвать обеспокоенность какой-либо страны в мире", - сказал Миллер.