Среда, 27 Марта 2024 13:47

АрмИнфо. Армения поворачивается к Западу и ЕС заинтересован в поддержке ее в этом повороте. Об этом говорится в докладе "Углубление отношений ЕС-Армения: Больше Европы в Армении - больше Армении в Европе", опубликованной группой высокого уровня "Сеть друзей Армении", возглавляемой бывшим премьер-министром Дании и бывшим генеральным секретарем Североатлантического альянса Андерсом Фог Расмуссеном.

При этом в 18-страничном докладе отмечается, что для того, чтобы добиться успеха в этом вопросе, ЕС и Армения должны будут взять на себя существенные долгосрочные стратегические обязательства в отношении ресурсов, сотрудничества в области безопасности, торговых отношений и политического взаимодействия.

"Сейчас настал момент для смелых шагов, чтобы увидеть "Больше Европы в Армении и больше Армении в Европе". В конечном счете, предложение Армении статуса кандидата в ЕС будет соответствовать стратегической переориентации этой Республики и сделает ее поворот необратимым. Но для того, чтобы это предложение имело смысл, ЕС должен будет подкрепить свои геополитические обязательства реальной, существенной поддержкой Армении. И не в последнюю очередь для того, чтобы противостоять реакции России", - отмечают авторы доклада, добавляя, что предвидят постепенный подход к улучшению отношений между ЕС и Арменией, с конечной целью - вхождения Армении в состав Евросоюза.

Вместе с тем, в докладе отмечается, что наряду с предоставлением Армении статуса кандидата ЕС, Ереван и Брюссель должны пересмотреть и обновить существующее Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA) с целью улучшения отношений. По убеждению авторов доклада, обновленный CEPA должен содействовать повышению устойчивости Армении и уменьшению ее зависимости от России, особенно в таких сферах как безопасность, энергетика и торговля.

"Приложения должны быть обновлены и расширены, включая обеспечение свободной торговли в определенных секторах услуг, таких как ИТ. И как только Армения достигнет адекватного уровня устойчивости, ЕС должен расширить экономические связи с Арменией путем переговоров об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA). Это еще больше поможет Армении изменить свою стратегическую ориентацию, особенно в экономике, и приблизить Армению к ЕС. Параллельно Армения должна выйти из Таможенного союза, возглавляемого Россией, и в конечном итоге вообще покинуть Евразийский экономический союз (ЕАЭС)", - добавляют авторы материала.

Вместе с тем подчеркивается, что разворот Армении на Запад включает в себя риски и затраты, и в Ереване хорошо понимают, насколько высоки ставки.

"Для ЕС самым непосредственным приоритетом должна стать помощь Армении в создании "сети безопасности" в стратегически уязвимых секторах. ЕС должен предложить сотрудничество в области безопасности, в частности, через Европейский фонд мира и улучшенный пограничный контроль, чтобы помочь Армении диверсифицировать свою архитектуру безопасности. Это усилит устойчивость Армении как против повторного нападения Азербайджана, так и против Российской гибридной атаки.

В то же время ЕС должен усилить поддержку Армении по повышению ее устойчивости и снижению зависимости от России, особенно в сфере торговли, продовольственной и энергетической безопасности", - добавили авторы доклада.

Вместе с тем подчеркивается, что "Армения оказалась в опасной геополитической ситуации и должна пройти тонкую грань. Угроза со стороны Азербайджана, закрытые границы с Турцией, зависимость от России и гибридные атаки оказывают значительное давление на демократически избранное правительство Армении и общество в целом".

"Однако правительство премьер-министра Пашиняна приняло стратегическое решение диверсифицировать внешнюю политику Армении и построить более тесное партнерство с Западом и другими партнерами-единомышленниками.

Имея сильный мандат общества, правительство Пашиняна углубляет связи с Западом: замораживает отношения с возглавляемой Россией Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и дистанцирует Армению от постсоветского Содружества Независимых Государств (СНГ). Более того, страна ратифицировала Римский статут, организует военные учения в Армении совместно с США и политическое взаимодействие с Украиной на различных уровнях. Армения также предприняла шаги по ограничению перенаправления торговли в Россию в обход санкций. Армения предпринимает эти шаги взвешенно и решительно, чтобы утвердить свою независимость. Укрепление отношений с ЕС является фундаментальной целью этого поворота", - говорится в докладе, при этом добавляется, что Армения - единственная демократическая страна в регионе, и единственная страна с четкой и решительной западной траекторией.

Также констатируется, что уменьшение зависимости Армении от России изменит расстановку сил на Южном Кавказе в пользу как Армении, так и Европы. В докладе подчеркивается, что ключевые игроки, в первую очередь Соединенные Штаты, также призваны сыграть решающую роль в поддержке поворота Армении на Запад