Вторник, 26 Марта 2024 11:36

АрмИнфо. Сейчас у России достаточно непростой период в отношениях с дружественной, братской Арменией. Об этом в интервью "Аргументам и фактам" сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Она даже более чем братская, потому что армян у нас живёт даже больше, чем в самой Армении. И кстати, экономическая активность этих армян, граждан Российской Федерации, до сих пор даёт очень большой процент в совокупном бюджете Армении. Люди перечисляют туда деньги, речь идёт о нескольких миллиардах долларов в год...

Но кавказский регион, к сожалению, приковывает к себе внимание различных внерегиональных сил. Мы убеждены, что участие этих сил должно быть сильно ограничено, ибо оно не способно принести туда стабильность и процветание. Поэтому надеемся, что в Ереване возобладает политическая воля на продолжение развития наших отношений, и мы через этот сложный период успешно пройдём", - добавил Песков.

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что взаимодействие со странами СНГ - главный внешнеполитический приоритет. "У нас фактически общее экономическое пространство с государствами-членами ЕАЭС. Есть и другие форматы сотрудничества, связанные с политикой, безопасностью и так далее. Все эти виды интеграции работоспособные, их потенциал ещё далеко не полностью раскрыт. Где-то, конечно, возникают проблемы - когда речь идёт о настолько тесном взаимодействии, без проблем обходиться не может. Но партнёрский характер отношений позволяет конструктивно все это преодолевать", - резюмировал Песков.