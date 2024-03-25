Понедельник, 25 Марта 2024 12:29

АрмИнфо. Известный пианист Вардан Овсепян, который 20 лет живет и творит в США, выступит с концертом в Ереване.

В частности, 26 марта пианист предстанет перед ереванским зрителем в концертном зале AGBU вместе с виолончелистом Артёмом Манукяном и барабанщиком Кареном Кочаряном в составе <Трио Вардана Овсепяна>. 27 марта состоится первый сольный концерт Овсепяна на родине - в Доме камерной музыки им. Комитаса. На сольном концерте музыкант исполнит также известные джазовые произведения, в том числе Мишеля Леграна.

Вардан Овсепян получил высшее образование в Ереванской государственной консерватории имени Комитаса, Эстонской музыкальной академии, Хельсинкской джазовой консерватории и Музыкальном колледже Беркли (Бостон, США).

Музыкант живет в Лос-Анджелесе, преподает в Калифорнийском институте искусств (CalArts), но не теряет связи с родиной. Он регулярно возвращается в Армению, выступая в различных концертных программах.