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 Четверг, 21 Марта 2024 12:07
Александр Аванесов

Глава ЕПК: обвинения Москвы в адрес Еревана являются результатом непоследовательной политики властей Армении

Глава ЕПК: обвинения Москвы в адрес Еревана являются результатом непоследовательной политики властей Армении

АрмИнфо. Обвинения Москвы в адрес Еревана являются результатом не только заговоров против Армении, но и  непоследовательной, авантюристической политики властей республики. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог, президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян, комментируя выпады официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в адрес Армении.

"Если вы смотрели последний брифинг Марии Захаровой, который некоторые армянские СМИ старательно транслировали в прямом эфире в течение двух часов, то вряд ли поняли, какую <комбинацию> Москва и Баку разыгрывают против Еревана.  Азербайджан угрозами вынуждает Никола Пашиняна объявить о сдаче четырех сел Тавушской области, а представитель МИД России, отвечая на вопрос телеканала "Баку", предупреждает, что РФ не имеет никакого отношения к этой "сделке" и что на такой шаг Пашиняна побудил "поход в Запад". За вторжением России, ОДКБ и Азербайджана на территорию РА по нескольким направлениям последовало распространение концепции "условной армяно-азербайджанской границы", придуманной нашим "стратегическим союзником" в Баку (именно Захарова наиболее активна в этом), что, по сути, легитимизирует любую азербайджанскую агрессию", - считает политолог.

Навасардян заметил, что ничего, если Баку и Москва планировали включить передачу четырех  тавушских сел в  трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года.  "Существенным, по мнению представителя МИД России, является совпадение времени между передачей тех же сел и сближением Республики Армения с Европейским Союзом, надеясь, что наше общество не заметит многого, не помнит многого, и, воспользовавшись этим, можно попытаться свалить вину за проигрыш на Макрона, Шольца, Мишеля, Блинкена и Столтенберга, дискредитируя перспективу европеизации Армении. Как видно, азербайджанские и некоторые армянские СМИ способствуют доставке соответствующей информации. Будет неправильно понято, если мое послание будет воспринято как призыв скрыть информацию. Но выделение огромного количества эфирного времени, стремление Захаровой не пропустить ни одного слова и без промедления донести его до перепуганной и перешептывающейся аудитории не могут не вызывать вопросов. Ереван оказался  в цугцванге. Не подчиняясь требованиям Баку,  вы увеличиваете риск новой эскалации, подчиняясь, вы ставите под сомнение эффективность сотрудничества с Западом, в том числе, в сфере безопасности. В свою очередь, Москва оказывается в <беспроигрышной> ситуации: эскалация увеличивает возможность вновь обрести статус <игрока>, а односторонняя уступка Армении ослабляет сопротивление страны  к таким вот  новым <комбинациям>. К сожалению, это результат не только заговоров против нас, но и нашей собственной непоследовательной, авантюристической политики.  Смогли ли мы извлечь из этого урок, покажет дальнейшее развитие событий>, - подчеркнул президент Ереванского пресс-клуба.

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